Suisse : Douanier, un métier qui réserve parfois quelques surprises

Pour lancer sa nouvelle campagne de recrutement, l’Administration fédérale des douanes a fait un petit tour d’horizon en vidéo des situations incongrues auxquelles ses futurs collaborateurs peuvent être confrontés.

Garder son sang-froid même quand on se retrouve nez à nez avec, justement, un animal à sang froid: c’est une des nombreuses qualités demandées à ceux qui se porteront candidat pour devenir l’un des 70 spécialistes en douane et sécurité de frontières, dont la formation débutera en août 2021. Mais il leur faut aussi autant de flair, ou presque, que les chiens qui les assistent. Ils n’ont souvent que quelques secondes pour décider s’ils vont contrôler ou non un véhicule passant la frontière ou la valise d’un passager à l’aéroport.

Dans le cadre du programme DaziT, qui a pour but la transformation numérique de l’AFD en Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), les professions de douaniers et de garde-frontière seront réunies en un seul profil, celui de spécialiste en douane et sécurité des frontières. Les tâches administratives seront réduites au minimum et largement automatisées.