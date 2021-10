Genève : Douaniers prévenus pour une fouille corporelle abusive

Violée par le passé, une femme a subi une inspection intime qu’elle juge abusive et accuse deux gardes-frontière. Après un non-lieu, la justice a rouvert le dossier.

«Des doutes persistants sur le déroulement des faits, sur la conformité du contrôle, de la palpation et de la fouille corporelle» ont incité le président du Tribunal militaire à rouvrir une affaire où s’affrontent une automobiliste et deux gardes-frontière. Contrôlée à l’été 2017 au poste de Vireloup, à Collex-Bossy, celle-ci a subi une fouille corporelle qu’elle a jugé abusive. Mais aussi très traumatisante, car cette femme a été victime d’un viol par le passé et était prise en charge par le centre d’aide aux victimes (LAVI) au moment des faits. Si un premier jugement a abouti à un non-lieu, le président du Tribunal militaire l’a annulé (ndlr: les gardes-frontière sont soumis au droit pénal militaire). Il a estimé que les circonstances et les conditions de la fouille n’étaient pas claires, notamment par rapport une palpation intime présumée, a révélé la «Tribune de Genève».