Fribourg: Double assassinat de Sorens: l’agriculteur écope de la prison à vie

«Tout est réuni pour la qualification d’assassinat: absence de scrupules, mobile odieux, préparation, sang-froid et maîtrise de soi», explique la présidente du tribunal. Mercredi, l’agriculteur accusé d’avoir tué un Macédonien et son père a été reconnu coupable d’assassinat. Il a écopé de la prison à vie. Autrement dit, il passera quinze ans derrière les barreaux, en tenant compte des quelque 1000 jours d’incarcération déjà effectués, avant de pouvoir solliciter une libération conditionnelle. Les proches des victimes recevront à titre de réparation des sommes allant de 30’000 francs à 100’000 francs, pour un montant total de 310’000 francs.

Finalement, c’est bien la version de la transaction de véhicules agricoles ayant mal tourné qui a été retenue. Les victimes avaient versé de l’argent à l’agriculteur pour l’acquisition de trois tracteurs. Mais l’accusé ne les avait pas et il n’avait plus non plus la somme versée par les acheteurs. Ces derniers pressaient le prétendu vendeur qui a décidé de les attirer dans un traquenard. «Deux scénarios étaient possibles: soit ils acceptaient de lui donner un délai supplémentaire, soit ils devaient être éliminés», rappelle la présidente. Quant à la prétendue remarque sur les fesses de la copine du prévenu, elle n’est pas l’élément déclencheur.