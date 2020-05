Canton de Berne

Double assassinat de Spiez: la Cour prononce l’internement

Un homme coupable d’avoir assassiné brutalement le directeur d’un foyer pour enfants de Spiez et sa compagne sera interné. Il ne connaîtra donc pas de libération anticipée, contrairement à la condamnation à vie.

Le procès en première instance du double assassinat de Spiez s’était tenu en décembre 2016 à Thoune (BE) (archives).

L’homme, qui a assassiné en 2013 le directeur d’un foyer pour enfants de Spiez et sa compagne en compagnie de son fils, sera interné. La Cour suprême bernoise a rendu son nouveau verdict vendredi.

Le Tribunal a dû ordonner un complément d’expertise avant de se prononcer sur un éventuel internement du condamné. Depuis lundi, la Cour siège et délibère sur cette affaire et a rendu son verdict vendredi matin.

En même temps qu’il acceptait en décembre 2018 le recours du Ministère public, le Tribunal fédéral avait rejeté à l’unanimité le recours de l’assassin. En cas de condamnation à vie, une libération anticipée est possible au bout de 15 ans si le condamné ne présente plus de danger, ce qui n’est pas possible avec l’internement.