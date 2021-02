Football : Doublé de Messi, facile victoire de Barcelone

En match en retard du championnat d’Espagne, le Barça a battu Elche 3-0.

Fragilisé par ses récentes désillusions face au Paris SG (4-1) et Cadix (1-1), le FC Barcelone a relevé la tête mercredi contre Elche (3-0) en match en retard de la première journée de Liga, grâce à un doublé de son capitaine Lionel Messi.

Le légendaire No10 argentin a débloqué la situation au retour des vestiaires, après une talonnade de Martin Braithwaite transformée en but (48e), puis à la 69e, en marquant d’une louche après un déboulé et une passe en retrait de Frenkie de Jong.

14 matches sans défaite

Le doublé de Messi permet aux Catalans de prolonger leur série d’invincibilité à un 14e match consécutif en championnat, et de remonter sur le podium du classement (3e, 50 pts) devant Séville (4e, 48 pts), à deux points du Real Madrid (2e, 52 pts) et à cinq longueurs de l’Atlético Madrid (1er, 55 pts).

Il replace surtout la Pulga (puce, en espagnol) au sommet du classement des meilleurs buteurs du championnat d’Espagne (18 buts), deux longueurs devant son grand ami et ex-coéquipier Luis Suarez (16).

Un effectif remanié

Pour cette rencontre face à Elche, le technicien néerlandais Ronald Koeman avait décidé de faire tourner, et a opéré cinq changements: il a mis sur le banc Sergiño Dest et Sergio Busquets, ainsi que les Français Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann et Clément Lenglet, auteur de l’erreur qui a offert le pénalty de l’égalisation à Cadix dimanche dernier.