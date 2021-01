Football : Doublé d’Elvedi dans le duel des Borussia

Le défenseur de Mönchengladbach a marqué deux buts contre Dortmund et son équipe s’est imposée 4-2.

Six buts, des doublés de Haaland et d’Elvedi, et un combat d’une grande intensité: Mönchengladbach a remporté 4-2 vendredi contre Dortmund un superbe duel des Borussia, et reprend pied dans le top 4 qualificatif pour la Ligue des champions.