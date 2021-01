France : Double greffe des bras: «J’aime mes mains»

Alors qu’il a reçu deux bras il y a deux semaines, un Islandais a évoqué mercredi qu’il avait toujours su que cela lui arriverait un jour.

«J’ai toujours su que cela arriverait»

Le 13 janvier, à l’issue d’une transplantation de plus de quatre heures, quatre équipes de chirurgiens lui ont redonné de nouveaux bras et épaules. «J’ai toujours su que cela arriverait», souligne Felix Gretarsson en évoquant cette transplantation qu’il espérait, «déterminé», depuis 2007.

Le quadragénaire avoue aussi commencer à s’approprier ses bras, qui sont «chauds» et «sains» mais aussi ses mains. «J’aime mes mains. Elles ressemblent d’ailleurs à celles d’avant», perdues dans un accident il y a 23 ans en intervenant sur une ligne à haute tension en Islande.

«Très optimiste»

Felix Gretarsson se dit «très optimiste» pour récupérer de la mobilité, même s’il admet qu’il pourrait n’en retrouver «aucune». «Mais je pense que, au moins côté droit, je pourrai bouger mes doigts. Et sinon, et bien même s’ils doivent retirer les bras au-dessus du coude, ce sera toujours mieux qu’auparavant, puisque je n’avais rien sur quoi installer mes prothèses», explique-t-il. «Il y a une raison pour tout, et je pense que tout ce processus débouchera sur une victoire tout à fait inespérée!» conclut-il.