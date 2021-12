Genève – Double incendie au Lignon: «Ch…! Ca commence à bien faire!»

Images: Incendie Secours Genève

«Je me suis réveillé avec des émanations dans mon appartement. J’ai calfeutré les bas de porte, les gaines de ventilation et j’ai mis un mouchoir sur la bouche, rembobine un locataire d’une des tour de la cité du Lignon, à Vernier (GE). Mais au bout d’un moment, je n’en pouvais plus et je suis sorti.» Plusieurs habitants content leur périple pour réveiller les voisins, dans les couloirs enfumés de trois allées différentes. Un homme explique que «la télé et internet ont coupé net, et quelques minutes plus tard, je me suis rendu compte qu’il y avait le feu quelque part.»

De la cave au sommet de la tour

Un premier appel à la centrale d’urgence des pompiers a déclenché l’alerte mercredi à 0h43. Un incendie avait éclaté dans l’immeuble. Un bis repetita de la nuit précédente, en réalité. Deux sinistres, deux nuits de suite, et à chaque fois le même scénario: un feu de cave, puis de forts dégagement de fumée qui grimpent dans les 27 étages de la tour. «Les gens sont restés calmes», témoigne une résidente. Dans la nuit de mardi à mercredi, les pompiers ont procédé à cinq évacuations, «mais on est un certain nombre à être sorti de nous-même», note un monsieur âgé. Huit personnes ont été auscultées sur place, mais aucune n’a eu besoin d’être transportée à l’hôpital, a précisé le Service d’incendie et de secours (SIS). La nuit d’avant, pas de blessé non plus à déplorer, heureusement.

«Un taré rôde»

Le double incendie a marqué les habitants des lieux, forcément. «Fait ch…! Ça commence à bien faire!» balance une jeune femme. Une voisine complète: «Vous savez, notre cité, on l’aime. Nous sommes heureux d’être ici et on n’a pas peur d’y habiter. Mais là, il y a un taré qui rôde», assure-t-elle. Le groupe de résidents qui attend de regagner les étages acquiesce. Une enquête devra déterminer la cause du sinistre. L’un des locataires rappelle que le même type d’incident avait déjà frappé cette tour du Lignon, il y a trois ans.

Au pied du géant de béton, une dame frissonne. Ce n’est pas que le froid ambiant: «Après le feu de mardi, je me suis couchée dans l’angoisse que cela recommence. Et ça a recommencé! Maintenant, j’attends avec anxiété la troisième nuit...»