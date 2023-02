Ski alpin: Doublé italien à Crans-Montana, déception suisse

Gut-Behrami, Flury et Suter déçoivent

Même si aucune Helvète n’est montée sur la boîte, le spectacle a été à la hauteur et est venu récompenser les milliers de spectateurs amassés au pied de la piste du Mont-Lachaux. Car au lendemain du report de 24 heures de la descente, qui a eu pour conséquence l’annulation pure et simple du super-G, les fans ont craint que le brouillard ne les prive une nouvelle fois de course. La météo capricieuse n’a finalement retardé «que» de 37 minutes le départ de la Norvégienne Kajsa Vickhoff Lie, dossard No 1.