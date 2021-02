États-Unis : Double miracle sur l’autoroute

Un automobiliste a survécu à une chute d’environ 20 mètres, samedi dans le Wisconsin. Par chance, personne ne passait sur la chaussée inférieure.

Et pourtant, il a survécu. Un automobiliste s’en est miraculeusement sorti après avoir accidentellement précipité sa voiture d’un pont autoroutier près de Milwaukee (Wisconsin), samedi. Le conducteur du pick-up a heurté un tas de neige empilé sur l’accotement droit de la route et perdu le contrôle de son véhicule. Le malheureux est passé par-dessus la glissière de sécurité et a fait une chute d’environ 20 mètres avant de s’écraser à la verticale sur la chaussée inférieure, par miracle déserte à ce moment-là.