Suisse : Double oui du PS pour les votations fédérales du 29 novembre

Réunis samedi en congrès en ligne, les membres du Parti socialiste se sont prononcés en faveur de l’initiative pour des multinationales responsables et de celle concernant le matériel de guerre.

Le Parti socialiste recommande de voter oui à l’initiative pour des multinationales responsables et à celle demandant l’interdiction du financement des producteurs de matériel de guerre. Les deux textes sont soumis au peuple le 29 novembre.

Réunis samedi en congrès en ligne en raison du coronavirus, les délégués du PS ont recommandé à l’unanimité d’accepter l’initiative «entreprises responsables – pour protéger l’être humain et l’environnement». Elle veut obliger les entreprises qui ont leur siège en Suisse à respecter les normes environnementales internationales et les droits de l’Homme aussi à l’étranger.

L’initiative a été lancée par un collectif d’environ 80 organisations non gouvernementales, de développement, de défense des droits de l’Homme et de l’environnement et des syndicats.