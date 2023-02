Préverenges (VD) : Double peine pour une mère qui enseignait à l’Univers Montessori

Une Morgienne demeure sans job depuis que l’école préverengeoise a fermé. Elle ne trouve pas non plus de solution de garde pour son fils, qui occupait la crèche du même établissement.

Elle enseignait à l’Univers Montessori à Préverenges (VD) lorsque l’école a fermé ses portes, en novembre dernier. Son fils de deux ans et demi, lui, était inscrit au sein de la structure d’accueil préscolaire, qui a elle aussi mis la clé sous la porte un mois plus tôt, faute de personnel qualifié, sur ordre des autorités vaudoises. Une double peine pour cette mère de famille morgienne, qui n’a toujours pas retrouvé de travail et qui, trois mois plus tard, demeure sans solution de garde pour son enfant.