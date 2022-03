Motocyclisme – Doublé Yamaha, Márquez avant-dernier!

Tout a commencé à la sauce indonésienne, soit une violente averse de bon matin et, pour les premières séances d’essais libres, une piste encore franchement mouillée (pour les pilotes Moto3), mais qui allait sécher au fil des passages. Tout allait donc se jouer dans l’après-midi et dans des conditions cette fois parfaites, ce sont les deux Yamaha officielles de Fabio Quartararo et de Franco Morbidelli qui signent les deux meilleurs temps, devant la Ducati du Français Johann Zarco.