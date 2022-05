Vaud : Douceurs en formes de sexes: Lausanne met la main à la pâte

La succursale française «La Quéquetterie» cherche à s’installer à Lausanne. Des mignonneries en forme de pénis ou de vulves y seront prochainement vendues.

Des pâtisseries en forme de «quéquettes» ou de «foufounes». Rien de bien folichon chez les spécialistes en la matière: «la Quéquetterie». Une chaîne française de pâtisseries en forme de pénis ou de vulves cherche à s’étendre en Suisse. Après Paris, Montpellier, Toulouse, Angers, Dijon et Lille, la succursale tente de s’installer sur Lausanne: «Nous avons repéré plusieurs locaux à Lausanne et sommes en discussion. La signature d’un bail pour l’un de ces espaces est imminente. Nous visons à terme l’ouverture de plusieurs succursales en Suisse», explique Taziana Jurdi, la directrice et créatrice de l’enseigne.