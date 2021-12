Jeux vidéo : Douche froide pour la plateforme de NFT d’Ubisoft

Le lancement de la plateforme Quartz, qui permet de vendre des objets numériques à la propriété certifiée, se révèle un flop pour l’éditeur français de jeux vidéo.

Devenu l’un des premiers éditeurs de jeux vidéo d’envergure à permettre d’utiliser dans ses jeux des NFT («non-fungible tokens» ou jetons non fongibles en français, ces objets numériques à la propriété certifiée grâce à la blockchain), l’éditeur français Ubisoft n’est pas à la fête. Le lancement en version bêta de sa plateforme de NFT Ubisoft Quartz (pas encore disponible en Suisse) n’a pas rencontré le succès espéré. Il faut dire que son annonce, il y a quelques semaines, n’avait pas reçu le meilleur des accueils de la part du public, et même en interne de la part de certains employés.

D’après un premier pointage effectué le 20 décembre par Liz Edwards, qui travaille sur le développement du jeu «Apex Legends» d’Electronic Arts, le flop était au rendez-vous. Ce jour-là, seuls 15 NFT avaient trouvé preneur pour moins de 2000 francs au total… Baptisés Digits et certifiés via la blockchain Tezos, les NFT mis en vente en quantité limitée par Ubisoft ne concernent pour le moment que le jeu «Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint». Il s’agit d’objets purement cosmétiques, comme des skins d’armes ou de casque, qui ne donnent aucun avantage pour avancer dans le jeu. À noter toutefois que certains objets ont pu être réclamés gratuitement et nécessitent une certaine quantité d’heures passées dans le jeu.