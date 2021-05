Hockey sur glace - Douche froide pour l’équipe de Suisse

Klas Dahlbeck devance Ramon Untersander et Janis Moser et menace Melvin Nyffeler.

Genoni ordinaire

Pour ne rien arranger, le gardien Leonardo Genoni a été très ordinaire face au « Tre Kronor » . Le portier du EV Zoug a d’ailleurs cédé sa place au néophyte Melvin Nyffeler après le quatrième but encaissé (31e). La sélection suédoise du capitaine Henrik Tömmernes (3 points), qui venait de curieusement perdre ses deux premiers matches du tournoi contre le Danemark et la Biélorussie, a brillamment rappelé qu’elle reste l’une des plus grandes nations de hockey et aussi l’un des plus sérieux prétendants au titre.