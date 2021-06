Valais - Douche glaciale pour les salariés des Bains de Saillon

Aux Bains de Saillon (VS), c ’est la douche froide, voire carrément un bain d’eau glacée pour le personnel . Seul s 32 % d es employés v ont con s erver leur poste et pas moins de 117 des 171 collaborateurs vont se retrouver au chômage . Et un autre poste de travail a été proposé à seulement six personnes. C’est du jamais vu depuis 2015 e n Valais, quand la raffinerie Tamoil de Collombey-Muraz avait procédé à 238 licenciements .