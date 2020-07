Ouragans

Douglas menace Hawaï, Hanna rétrogradé en tempête tropicale

La capitale d’Hawaï Honolulu n’est plus qu’à 200 km de l’ouragan de catégorie 1 Douglas. Des centres d’évacuations ont été ouverts. Sur la côte atlantique, Hanna est désormais dans la catégorie des tempêtes tropicales.

Il est rare que les ouragans atteignent Hawaï. Si c’était le cas, ce ne serait que la troisième fois dans l’histoire moderne, après Dot en 1959 et Iniki en 1992. (Photo Ronen Zilberman / AFP)

L’ouragan Douglas continue dans la nuit de dimanche à lundi à se diriger vers l’archipel américain d’Hawaï, ont averti les météorologues, alors que l’ouragan Hanna avait plus tôt été rétrogradé en tempête tropicale en balayant le Texas.

Une alerte à l’ouragan a été émise dans les comtés de Maui et Kauai, ainsi qu’à Oahu, l’île où se trouve Honolulu.

«Un affaiblissement progressif est prévu au cours des prochaines 48 heures, mais Douglas devrait rester un ouragan au moment où il se déplace dans les îles», a précisé l’institut météorologique américain. De grandes vagues et de fortes précipitations sont à redouter, a-t-il ajouté.

À Honolulu, le maire Kirk Caldwell a ouvert des centres d’évacuation pouvant accueillir 1600 personnes, mais a averti qu’ils ne devraient être utilisés qu’en «dernier recours». Il a prévenu que les personnes ayant besoin d’un abri devaient se munir d’un masque, se faire prendre la température et se conformer aux exigences de distanciation sociale, mesures liées à l’épidémie de coronavirus.

Il est rare que les ouragans atteignent Hawaï. Si c’était le cas, ce ne serait que la troisième fois dans l’histoire moderne, après Dot en 1959 et Iniki en 1992.

Aucune victime recensée

Hanna, premier ouragan de l’année 2020 sur la côte atlantique, a de son côté été rétrogradé dimanche en tempête tropicale en balayant le Texas, accompagnée de fortes pluies et de bourrasques sur cet État du Sud des États-Unis, déjà très affecté par l’épidémie de Covid-19.

Aucune victime ni aucun dégât important n’ont été signalés et le Texas et le Mexique ont levé leurs alertes dans l’après-midi. Mais les météorologistes avertissent que les fortes pluies peuvent encore produire des «inondations présentant un danger de mort» dans le sud du Texas et des glissements de terrain dans le nord du Mexique.