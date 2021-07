Zurich : Le «sauveur» était un violeur: il écope de 12 ans de prison

Un Suisse de 42 ans a écopé de douze ans de prison pour avoir abusé de femmes qui, au sortir de discos, avaient besoin d’aide.

Un délinquant multirécidiviste a-t-il été mis hors d’état de nuire? La question peut se poser à l’issue du procès qui s’est déroulé devant le Tribunal de district de Zurich et dont le verdict a été rendu en fin de cette semaine comme le relate le «Tages-Anzeiger». Un Suisse de 42 ans a été condamné à une peine de douze ans de prison pour privation de liberté, enlèvement et violences sur des femmes, toutes âgées entre 20 et 25 ans entre 2013 et 2018. Au moins neuf femmes font partie de son palmarès. L’homme agissait près de clubs et visait des femmes qui avaient de la peine à tenir debout. Il se présentait comme un «sauveur» et les attirait dans sa voiture pour les ramener chez elles. Dans deux cas, la Cour n’a eu aucun doute sur le fait que les femmes ont été victimes d’un délinquant sexuel. Au moins sept d’entre-elles ont reçu un total de 55’000 francs d’indemnités.