Vaud – Douze ans requis contre le «chauffeur» des braqueurs du Mont-sur-Lausanne

Défaut de soins en cause

«Une peine privative de liberté doit être digne», a rappelé Me Meier, estimant que ce que son client a subi physiquement un traitement indigne durant sa détention préventive et pendant sa détention anticipée. Il aurait ainsi été privé des soins que l’on prodigue normalement aux grands brûlés. «Depuis que je suis à Orbe, on me soigne au ‘’Dafalgan’’», a rappelé Abdel*, alors qu’en temps normal, un grand brûlé fait l’objet de soins journaliers et adaptés durant les quinze premiers mois après l’accident. Les thérapies de rééducation usuelles (physiothérapie) lui auraient également été refusées