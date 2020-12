Musique : De nombreux artistes suisses réunis sur un single

Le single collaboratif «De l’un à l’autre» est sorti le 11 décembre 2020. Entêtant, ce titre devrait connaître un joli succès durant les Fêtes.

«Et quand j’y pense, une évidence, de l’un à l’autre. Rejoins la danse de l’existence, de l’un à l’autre.» C’est sur ce refrain plein d’espoir et solidaire que Sophie de Quay, Yann Lambiel, Antony Trice, Mané, Bastoun, Kala, Amélie Daniel, LucasFitoussi, Sky of Augustine et Frédéric Gérard souhaitent conclure cette année 2020.