Les cas de contaminations au coronavirus ont fortement augmenté entre lundi et jeudi. Le seuil fixé par la Suisse est franchi dans tous les plus grands cantons.

Le cap des 1000 contaminations en 24 heures a été franchi mercredi, selon les chiffres annoncés par l’OFSP. Jeudi encore, la Confédération reportait 1172 nouveaux cas. Ces taux n’ont plus été atteints depuis le début avril, au plus fort de la pandémie. Heureusement, les hospitalisations et les décès n’ont pour l’heure pas connu la même tendance. Du 2 au 8 octobre, 49 personnes ont été hospitalisées et 3 sont décédées. Sur les 7 jours précédents, du 25 septembre au 1er octobre, le nombre d’hospitalisations s’était élevé à 66 et de décès à 9.

Mais la courbe des cas, elle, prend l’ascenseur dans beaucoup de cantons. Là où, pendant plusieurs semaines, l’incidence par habitant était surtout forte dans les cantons de Vaud, Genève et Fribourg, ce sont maintenant douze cantons qui ont dépassé le seuil de 60 infections pour 100’000 habitants sur les 14 derniers jours.

Les plus grands sont touchés

Dans le canton de Vaud, alors que la courbe des infections avait baissé depuis les nouvelles mesures jusqu’à repasser sous celle du canton de Genève, elle vient de commencer à remonter. Mercredi, l’incidence la plus élevée était à Genève (182), suivi de Vaud (157). Neuchâtel (131), le Jura (110) et le Valais (88) voient à leur tour l’incidence augmenter rapidement, tandis que les chiffres repartent à la hausse à Fribourg (101) après une brève accalmie.

Mais les cantons alémanique ne sont pas (ou plus) en reste. Les deux plus grands du pays, Zurich (91) et Berne (65), ont désormais dépassé le seuil critique fixé par l’OFSP. Zoug (107), Schwytz (130), Nidwald (94), Obwald (68), Saint-Gall (67), Uri (71) Appenzell-Extérieur (90) et Appenzell-Intérieur (62) viennent de le franchir également.

