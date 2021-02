Quiconque a assisté une fois à un salon automobile international les a certainement déjà vus. Ces visiteurs venus de Chine, armés d'un mètre ruban, d'un appareil photo et d'un bloc-notes, scrutant de près les nouveaux modèles de véhicules. Il s'agit de soi-disant émissaires, mandatés par les constructeurs automobiles chinois, dont la tâche consiste à documenter les voitures européennes jusque dans les moindres détails, afin que la société mère puisse ensuite les copier.

Ce qui ne fonctionnerait sans doute guère chez nous a énormément de succès en Chine. Là-bas, les clones de modèles de voitures européennes haut de gamme, en particulier, se vendent comme des petits pains. Et pour cause, car pour beaucoup, les marques Mercedes-Benz, Porsche, BMW et autres sont simplement trop chères. Cependant, le résultat de cette frénétique imitation n’est pas au goût de tout le monde, et sur le plan technique, les copies ne font pas non plus le poids par rapport aux originaux.

Mais voyez plutôt par vous-même. Nous avons fait une compilation des douze «meilleures» copies de l’Empire du Milieu. Saurez-vous reconnaître l'original?

1. Le BAIC BJ80

Comme disait Oscar Wilde: «L’imitation est la forme de flatterie la plus sincère que la médiocrité puisse payer à la grandeur.» L’iconique SUV dont il est question ici a donc évidemment aussi son jumeau chinois. On vous laisse juger par vous-même s’il s’agit effectivement de flatterie ou s’il faut plutôt parler de défiguration en ce qui concerne le BAIC BJ80. Ce véhicule a été présenté au Salon automobile de Shanghai en 2015 et son moteur turbo 2,3 litres développe une puissance de 250 ch. L’original est plus puissant. Mais de quel original s’agit-il? Bien vu! Du Mercedes-Benz Classe G.

La copie: le BAIC BJ80 BAIC L’original: le Mercedes-Benz Classe G Mercedes-Benz

2. Le BAIC Huansu C60

La deuxième copie de notre liste de clones provient également de chez BAIC. Il s’agit d’un SUV qui aurait fait péter les culasses à l’original. Avez-vous une idée du modèle original qui se cache derrière le BAIC Huansu C60? Mais oui, la Lamborghini Urus. Cela dit, la ressemblance n’est pas vraiment frappante, ni sur le plan visuel, ni sur le plan technique. Le Huansu C60 n’a que 195 ch sous le capot, alors que l’Urus en a 650 ch.

La copie: le BAIC Huansu C60 BAIC L’original: le Lamborghini Urus Lamborghini

3. La CH Auto Lithia

La CH Auto Lithia n’est fort heureusement qu’un concept et n’a jamais été produite en série. Les fans de voitures reconnaîtront très vite quelle voiture de sport européenne les Chinois ont plagié en 2012. L’Audi R8, bien sûr! Contrairement à l’originale d’Ingolstadt, la CH Auto Lithia n’est pas équipée d’un moteur turbo essence dix cylindres de 5,2 litres, mais d’une batterie lithium-ion. Eh oui, les Chinois sont peut-être les rois de la contrefaçon, mais ils ne sont pas capables de reproduire le bruit original d’un moteur dix cylindres!

La copie: la CH Auto Lithia CH Auto Lithia L’originale: l’Audi R8 Audi

4. Le Landwind X7

Si un véhicule se vend bien en Europe, il devrait aussi faire un tabac en Chine. C’est en suivant cette logique que ce SUV a été choisi et copié pour le marché chinois. Avez-vous reconnu quel best-seller le Landwind X7 essaie d’imiter? Le Range Rover Evoque, évidemment. Une copie qui n’a pas du tout été appréciée par le constructeur britannique, qui a porté l’affaire devant les tribunaux et a obtenu gain de cause. C’est pourquoi le Landwind X7 n’existe plus. Pour le plus grand plaisir des Britanniques et du nôtre.

La copie: le Landwind X7 Landwind L’original: le Range Rover Evoque JLR

5. La Lifan 320

Les petites citadines sont mignonnes et certaines sont très chères. La Lifan 320 est donc une bonne alternative. À ses yeux tout ronds, vous devriez vite reconnaître sur quel modèle à succès elle a été pompée. Une Mini, bien sûr! Mais le bas prix de la Lifan se reflète dans la qualité et la technique et elle n’arrive pas à la cheville d’une vraie Mini en matière de performance.

La copie: la Lifan 320 Lifan L’originale: la Mini Cooper 3 Mini

6. Le Shuanghuan CEO

Le Shuanghuan CEO a non seulement un nom difficile à prononcer, mais il s’est également emparé des attributs d’une véritable légende. Savez-vous laquelle? Exactement, du BMW X5 – le SUV, avec lequel le constructeur bavarois a posé un jalon. C’est à peine croyable, mais Shuanghuan a même présenté son CEO en 2007 au Salon automobile de Francfort. Un an plus tard, le véhicule était même disponible en Europe. Pour BMW, la coupe était pleine. Une procédure judiciaire est venue mettre un terme à l’importation du CEO.

La copie: la Shuanghuan CEO Shuanghuan L’original: le BMW X5 BMW

7. La Suzhou Eagle Carrie

La Suzhou Eagle Carrie a pris non pas une, mais deux voitures de sport européennes comme modèles. Vous avez deviné lesquelles? L’arrière a été copié sur la Porsche Cayman, tandis qu’à l’avant, on reconnaît instantanément les phares de la Ferrari F12 Berlinetta. Contrairement à la Porsche et à la Ferrari, leur copie n’existe qu’en version électrique de 120 ch.

La copie: la Suzhou Eagle Carrie Suzhou L’originale: la Porsche Cayman Porsche

8. Le Zotye SR9

La marque haut de gamme de Zuffenhausen est particulièrement appréciée par les Chinois, et ses clones le sont encore bien plus. Parmi eux, on trouve cette minable copie. La calandre qui saute aux yeux et les phares trahissent rapidement qui en a été le modèle. Il s’agit du Porsche Macan. Le Zotye SR9 est équipé d’un moteur essence turbo de 190 ch et coûte l’équivalent d’environ 14'300 francs. À ce prix-là, on a tout juste droit à quatre nouvelles jantes pour l’original.

La copie: le Zotye SR9 Zyote L’original: le Porsche Macan Porsche

9. Le Zotye T600

Le constructeur chinois Zotye a encore d’autres copies en stock. Que diriez-vous du T600? À première vue, on ne reconnaît peut-être pas tout de suite le modèle qui a été copié. C’est sans doute aussi dû au fait que le Zyote T600 est la combinaison inspirée de deux modèles européens. Vous voyez lesquels? Petit indice: les Chinois sont allés piocher chez le groupe VW. Vous avez deviné, maintenant? Le Volkswagen Tiguan pour l’avant et l’Audi Q5 pour l’arrière.

La copie: le Zotye T600 Zotye L’original: le Volkswagen Tiguan Volkswagen

10. La Geely GE

Aucun emblème n’est à l’abri du plagiat. Pas même Emily, l’iconique statuette de Rolls-Royce. Pour la copie manifeste de la Phantom, le constructeur automobile chinois Geely a baptisé sa mascotte «Change», apparemment d’après une déesse chinoise. Entre-temps, Geely s’est développé, devenant un constructeur automobile établi et même la maison mère de Volvo. La Geely GE n’a jamais été produite en série. Emily a encore une fois eu de la chance.

La copie: la Geely GE Geely L’originale: la Rolls Royce Phantom Rolls Royce

11. La Youxia X

Non, ce n’est pas une plaisanterie! C’est la Youxia X, la réplique des Chinois à la Model S de Tesla. À en croire les rumeurs, la première Youxia X présentée publiquement était en fait une Tesla Model S transformée – parce qu’il manquait l’argent pour construire un prototype. Non seulement la voiture a été copiée, mais même le site internet de Tesla a été imité. Entre-temps, les choses se sont calmées autour de la Youxia.

La copie: la Youxia X Youxia L’originale: la Tesla Model S Tesla

12. La Weikerui V7

Voici une autre petite citadine européenne qui a une sœur jumelle en Chine. La Weikerui V7 ressemble à s’y méprendre à l’originale. Vous l’avez reconnue? C’est bien cela, la Volkwagen Up! Reste à savoir si le clone peut rivaliser avec l’originale en matière de qualité. En tout cas, la Weikeriu V7 de AIXAM est équipée d’un petit moteur 12 ch, qui lui permet d’atteindre une vitesse de pointe de 50 km/h.