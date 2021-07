12 embryons de rhinocéros blanc du Nord créés au Kenya

Kenya : Douze embryons créés pour espérer sauver le rhinocéros blanc du Nord

Avec deux femelles, le rhinocéros blanc du Nord est en danger critique d’extinction. Du coup, des scientifiques ont créé douze embryons et vont utiliser des mères porteuses du Sud.

Depuis le décès, en 2018, du dernier mâle, il ne reste plus sur Terre que deux femelles, Najin (30 ans) et sa fille Fatu (19 ans), qui vivent sous bonne garde dans la réserve kényane d’Ol Pejeta. Mais les gamètes de plusieurs mâles ont été conservés.

«De fortes chances»

Femelles du Sud au secours?

Aucune des deux femelles n’est en mesure de mener une grossesse à son terme: Fatu souffre de lésions dégénératives au niveau de l’utérus et Najin d’une fragilité de son train arrière, incompatible avec une portée. Pour obtenir des bébés rhinocéros blanc s du Nord, qui vivaient notamment au Soudan du Sud et en Ouganda, les scientifiques auront recours à des mères porteuses sélectionnées parmi des femelles de rhinocéros blancs du Sud, originaires d’Afrique australe.

Outre Ol Pejeta et l’agence kényane de protection de la faune (KWS), BioRescue réunit entre autres l’Institut Leibniz de recherche zoologique et animale, en Allemagne, et le laboratoire Avantea, en Italie, spécialiste de la reproduction de chevaux et de bovins. «Il est très encourageant de voir que le projet a continué à faire de bons progrès dans cette ambitieuse tentative de sauver de l’extinction une espèce emblématique», a déclaré le ministre kényan du Tourisme, Najib Balala.