États-Unis: Douze employées d’un même hôpital enceintes simultanément

Il y a de l’animation à l’hôpital de Riverside! L’établissement situé dans l’État de Virginie est le théâtre d’un baby-boom au sein de son unité de soins intensifs néonatals (NICU). Comme le raconte «Today», douze employées ont été enceintes en même temps: onze infirmières et une secrétaire attendent un bébé ou ont déjà donné la vie cette année. Deux jeunes mamans ont mis au monde chacune une fille, respectivement en mars et mai. Et quatre naissances sont attendues pour juillet, trois pour août, une en septembre, une en octobre et une en novembre.