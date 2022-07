Douze pompiers genevois ont lutté contre les feux de forêt en Gironde

Le SIS ne dispose pas pour l’heure d’engins adaptés aux feux de végétation. «Jusqu’à présent, cela ne faisait pas sens», explique le lieutenant-colonel Frédéric Jaques. Dorénavant, vu l’envol des températures, les Genevois songent à acquérir de tels moyens – en l’occurrence, deux véhicules. Ils ont constaté qu’il fallait du matériel «rustique, avec le moins d’équipement électronique possible, des tenues et des formations adaptées». Par ailleurs, de tels sinistres «sont extrêmement gourmands en personnel. La réponse ne peut qu’être nationale.» Genève veut se coordonner avec Vaud, mais aussi avec le Valais et le Tessin, «les deux cantons les plus à la pointe en matière de feux de végétation», ainsi qu’avec l’Ain et la Haute-Savoie (F). Le canton du bout du lac abrite 3000 hectares de forêt. «Celles de Jussy et de Versoix sont très humides, donc pas problématiques. Le vallon de l’Allondon et la région de Chancy, eux, sont plus à risque.»