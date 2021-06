NOUVELLE MÉTHODE - Douze habitudes à prendre pour devenir une fée du logis

Si vous avez le sentiment de passer tout votre temps à nettoyer, il est temps d’adopter la méthode «clean as you go».

Vous connaissez sûrement des gens dont l’appartement est toujours impeccable. Non seulement, c’est super propre chez eux, mais c’est aussi bien rangé et chaque chose est à sa place. Nous allons partager avec vous une astuce qui fera que vous aussi aurez un appartement digne d’accueillir des invités à tout moment.

Faire le ménage n’est pas le passe-temps favori du plus grand nombre. Le but est donc de passer le moins de temps possible à nettoyer de manière consciente. Pour ce faire, il convient de prendre l’habitude de ne pas laisser traîner ces petites tâches ménagères qui peuvent être effectuées tout de suite. Les Américains appellent cette méthode «clean as you go» («nettoyer au fur et à mesure») et elle est assurément le moyen le plus simple de garder un intérieur toujours présentable.

Pour appliquer cette méthode de manière optimale, il suffit d’associer les petites tâches ménagères à d’autres activités du quotidien. Voici 12 exemples sur la manière de la mettre en œuvre.

1. Ne vous déplacez jamais les mains vides

C’est une vieille règle appliquée par les serveurs dans les restaurants et en même temps l’astuce la plus importante: «Ne jamais se déplacer les mains vides». Chez vous, cela signifie qu’à chaque fois que vous vous déplacez d’un point A à un point B, vous devez essayer d’emporter ou d’aller chercher quelque chose. Si vous allez à la buanderie, profitez-en pour prendre en même temps avec vous la caisse qui va à la cave. Vous allez chercher quelque chose à boire à la cuisine? Regardez autour de vous pour voir s’il n’y a pas des choses qui traînent dans le salon qui sont à mettre à la poubelle. Vous allez chercher quelque chose dans la chambre à coucher? Alors emportez le livre qui traîne sur la table du salon depuis une semaine et que vous n’avez pas lu.

2. Profitez-en que votre plat chauffe pour faire la vaisselle

Faites la vaisselle pendant que votre plat chauffe: vous gagnerez du temps et aurez moins de travail dans la cuisine après le repas. Tina Dawson / Unsplash

Commençons par une habitude qui est en fait une évidence et qui fait une énorme différence. Lorsque vous cuisinez, profitez de chaque petit instant où vous n’êtes pas en train de couper les légumes ou de remuer les aliments dans la poêle pour laver les ustensiles de cuisine que vous avez utilisés. Il ne vous restera ainsi plus qu’une poêle et les assiettes à nettoyer après le repas.

3. Nettoyez votre douche pendant que vous vous lavez

Si vous avez une douche avec des parois en verre, il faut de toute façon les essuyer à chaque fois pour éviter les traces de calcaire. Mais vous pouvez aussi profiter du temps passé sous la douche pour y nettoyer les surfaces. Et pendant que vous y êtes, vous pouvez utiliser le même chiffon pour nettoyer le lavabo et les autres surfaces de la salle de bain.

4. Faites la poussière pendant que vous êtes au téléphone

Ce qui est bien quand on fait la poussière, c’est que cela ne nécessite l’usage que d’une seule main et demande peu de concentration. Karolina Grabowska / Pexels

Lorsqu’on est au téléphone, il faut parfois se concentrer. Il est donc hors de question de procéder à des tâches ménagères fastidieuses et bruyantes ou qui requièrent l’usage des deux mains. C’est pourquoi ce moment est idéal pour faire la poussière. C’est parfaitement faisable en parallèle et cela ne nécessite qu’une main. Une activité parfaite pour les personnes qui ont la bougeotte lorsqu’elles sont au téléphone.

5. Nettoyez votre miroir pendant que vous laissez agir votre masque

Pendant que vous laissez agir votre masque facial hebdomadaire, vous pouvez nettoyer votre miroir de la salle de bain, voire tous les miroirs de votre appartement. Le mieux est d’utiliser du nettoyant pour vitres.

6. Nettoyez votre réfrigérateur avant de faire les grosses courses

En nettoyant votre réfrigérateur avant de faire les grosses courses, vous aurez un meilleur aperçu de ce dont vous avez besoin. Thirdman / Pexels

C’est logique pour plusieurs raisons: tout d’abord, lorsque vous videz votre réfrigérateur, cela vous permet d’avoir un aperçu de ce qui s’y trouve encore. De plus, vous pourrez mieux faire le tri et aurez plus de place pour y mettre de nouveaux articles. Cerise sur le gâteau: vous aurez un réfrigérateur tout propre et minimiserez le gaspillage alimentaire, car vous pourrez être sûr(e) qu’il n’y a pas un vieux yaourt moisi dans le fond.

7. Nettoyez les petits appareils en attendant que les gros aient fait leur travail

Vous attendez que vos lasagnes finissent de cuire au four? Alors, profitez-en pour retirer une bonne fois pour toutes les miettes du grille-pain. Votre lave-vaisselle a bientôt fini son cycle? Cela vous laisse le temps de nettoyer votre machine à café ou votre bouilloire.

8. Pliez les vêtements pendant la pub (ou en regardant la télé)

Ranger les vêtements est sans nul doute la partie la plus pénible quand on fait son linge. Sarah Brown / Unsplash

Ce n’est pas faire des lessives qui est pas le plus dur, mais plutôt le fait de ranger les vêtements. Vous connaissez cela? Pas de problème! Si vous triez et/ou pliez vos vêtements en amont, leur rangement dans l’armoire se fera beaucoup plus facilement. Plier et trier ses vêtements peut se faire tranquillement devant la télé.

9. Videz toutes les poubelles quand vous mettez le sac aux ordures

Quand votre sac à ordures commence à être plein, prenez l’habitude de vider toutes les autres poubelles de votre logement, y compris celles de la salle de bain et de la chambre à coucher et du salon.

10. Rangez les affaires du quotidien lorsque vous éteignez la télé

Pour que votre appartement ressemble à celui d’un magazine, il doit non seulement être propre, mais avant tout bien rangé. Chait Goli / Pexels

Il est l’heure d’aller vous coucher. Mais avant cela, vous pouvez prendre cinq minutes (et même moins) pour remettre votre salon dans son «état d’origine», en apportant notamment la tasse de thé dans la cuisine, en remettant des biscuits dans la boîte et en mettant les chaussettes que vous avez enlevées sur le canapé au linge sale. Et hop! En un clin d’œil, tout est impeccable.

11. Faites la poussière lorsque vous changez les draps

Au fait, à quelle fréquence changez-vous vos draps? En principe, le linge de lit se change au minimum toutes les deux ou trois semaines. Profitez de ce moment (notamment du temps où votre linge de lit est dans la machine à laver) pour faire la poussière dans votre chambre à coucher et dans les autres pièces de la maison, en particulier sous le lit. Il faut savoir que la poussière peut provoquer des allergies.

12. Rangez votre bureau avant d’éteindre la lumière

Votre espace de travail est censé stimuler votre productivité. picjumbo.com / Pexels

Ranger son bureau est un excellent moyen de remettre le travail qui nous attend à plus tard. Pour éviter ce type de procrastination, prenez l’habitude de ranger sommairement votre espace de travail avant d’éteindre votre lampe de bureau. Votre bureau n’a pas besoin d’être vide et stérile, mais doit au moins être bien rangé.