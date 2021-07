Les cancans de Cannes - Douze jours de folie racontés en moins de 10 minutes

À peine arrivées à Cannes pour couvrir le festival, Sophie et Marine sont déjà en compétition. Alors que l’une galère pour apercevoir des stars au pied des marches, l’autre passe son temps dans les salles obscures. Trouveront-elles un terrain d’entente?

Après quelques jours de travail acharné à courir après les scoops et interviews, Sophie et Marine font le point sur leur première semaine. La compétition entre les deux journalistes est montée d’un cran. Pourront-elles passer outre?

Alors que le Festival de Cannes les use petit à petit, Marine et Sophie se retrouvent devant un dilemme cornélien: se passer ou non de leur attaché de presse, quelque peu insistant. Arriveront-elles à trouver un compromis?