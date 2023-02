Elections à Genève : Douze listes, 690 candidats et un quorum menaçant

En 2018, hormis le PLR (25,18%), le PS (15,3%) et les Verts (13,16%), quatre partis avaient frôlé, à des degrés divers, la correctionnelle: le PDC (aujourd’hui Le Centre) avait réuni 10,71% des suffrages, le MCG 9,43%, Ensemble à Gauche 7,83% et l’UDC 7,32%.

Cette année, ils devront faire face à une solide concurrence constituée des Vert’libéraux, qui ont le vent en poupe, et de la liste Libertés et justice sociale, tirée par l’ex-conseiller d’Etat Pierre Maudet. S’y ajouteront Civis, la formation de l’ex-conseiller d’Etat Luc Barthassat, et l’Elan radical. Le risque de manquer le quorum paraît guetter particulièrement l’extrême gauche, qui part au combat divisée et présente deux listes; quant au MCG, il ne pourra pas compter sur le conseiller d’Etat Mauro Poggia pour tirer sa liste, puisqu’il ne se représente pas.