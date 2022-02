Turquie : Douze migrants morts de froid à la frontière avec la Grèce

«Repoussés par les douaniers grecs», selon Ankara, douze migrants sont morts de froid tout près de la frontière séparant les deux pays. Turquie et Grèce s’accusent mutuellement de mal gérer le flot de réfugiés.

En mars 2020, des dizaines de milliers de personnes s’étaient massées le long de la frontière terrestre entre la Turquie et la Grèce, empêchées de traverser et parfois refoulées par Athènes, qui accusait Ankara d’avoir sciemment ouvert le passage pour faire pression sur l’Union européenne.

Les corps de douze migrants ont été découverts, mercredi, en Turquie, à proximité immédiate de la frontière grecque. «Douze des 22 migrants repoussés par les douaniers grecs, dépouillés de leurs vêtements et de leurs chaussures, sont morts de froid», a tweeté le ministre Süleyman Soylu, dans un message accompagné des photos floutées de corps sans vie.

Ankara accuse régulièrement les autorités grecques de repousser illégalement vers la Turquie les migrants tentant de passer en Grèce. Et ce mercredi, les dépouilles ont été découvertes dans le village de Pasakoy, situé à la frontière turco-grecque, a indiqué le gouvernorat d’Edirne.

Cinq millions de réfugiés sur le sol turc

Entre février et mars 2020, des dizaines de milliers de personnes s’étaient massées le long de la frontière terrestre entre la Turquie et la Grèce, empêchées de traverser et parfois refoulées par Athènes, qui accusait Ankara d’avoir sciemment ouvert le passage pour faire pression sur l’Union européenne. La Turquie accueille actuellement près de cinq millions de réfugiés sur son territoire, selon le décompte officiel, dont près de quatre millions de Syriens.