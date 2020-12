Six associations à but non lucratif, actives dans l’aide aux personnes en situation de précarité, vont percevoir une subvention de 12 millions de francs. Cette somme est destinée à accorder à leurs bénéficiaires des participations à leurs frais de loyer, d’assurance-maladie et de santé. Le Conseil d’Etat genevois a annoncé ce mercredi avoir adopté le règlement d’application fixant les modalités de cette aide votée par le Grand Conseil le 4 décembre, dans le cadre de la crise économique consécutive à l’épidémie de covid-19.