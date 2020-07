Je t’explique pourquoi

Douze minutes pour séduire au premier date

Des chercheurs ont constaté qu’on avait moins de dix minutes pour convaincre la personne convoitée. Les futurs partenaires se jugeraient ainsi sur trois critères bien précis. Explications.

Il fait beau, il fait chaud et beaucoup se sont inscrits sur Tinder pendant le semi-confinement. L’heure est donc venue de se rencontrer… en vrai. D’ailleurs lors d’une première rencontre amoureuse, on a une petite poignée de minutes pour séduire, ni plus ni moins.