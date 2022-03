Irak : Douze «missiles balistiques» tirés depuis l’extérieur de l’Irak sur Erbil

Douze «missiles balistiques» tirés «hors des frontières de l’Irak, et plus précisément de l’est», ont visé dimanche le consulat américain à Erbil, la capitale du Kurdistan d’Irak, sans faire de victime, ont affirmé les forces de sécurité kurdes.

L’Irak partage sa longue frontière orientale avec l’Iran, qui exerce chez son voisin irakien un rôle incontournable sur le plan politique et économique. Mais en Irak, ce sont généralement des tirs de roquettes ou des drones piégés, jamais revendiqués et d’une ampleur moindre, qui visent les intérêts américains et les troupes de la coalition internationale antijihadistes. Washington accuse des factions irakiennes pro-Iran, qui réclament le départ des soldats américains.