Afghanistan : Dix-neuf morts après l'accident d'un camion essence

Dix-neuf personnes sont décédées et 32 autres ont été blessées dans l'accident d'un camion essence dans un tunnel à l'est de l'Afghanistan, ont indiqué dimanche des responsables talibans. «De nombreuses femmes et des enfants gravement brûlés» figurent parmi les décédés.