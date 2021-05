États-Unis : Douze morts dans des fusillades ce week-end

Des fusillades ont fait douze morts et une cinquantaine de blessées aux États-Unis au cours du week-end, dans un regain de violence armée qualifiée le mois dernier d’«épidémie» par le président Joe Biden.

La vague de fusillades a fait des victimes dans le New Jersey, en Caroline du Sud, en Géorgie, en Ohio et au Minnesota. Samedi soir, deux personnes ont été tuées par balles dans une fête à Camden, dans le New Jersey, et au moins 12 personnes ont été blessées, selon la police. En Caroline du Sud, une fille de 14 ans a été tuée et 14 personnes ont été blessées dans un concert. À Atlanta, en Géorgie, la police a trouvé trois victimes tuées par balles tôt dimanche après avoir répondu à un appel suite à des coups de feu. Trois autres personnes ont été tuées et huit blessées devant un bar à Youngstown, dans l’Ohio, tôt dimanche matin, tandis qu’une jeune fille de 16 ans a été tuée et sept personnes blessées dans un parc à Columbus.