Yémen : Douze morts dans une explosion près de l’aéroport d’Aden

Samedi, au moins douze personnes ont été tuées dans une explosion près de l’aéroport de la deuxième ville du pays en proie à la guerre.

Au moins douze civils ont été tués samedi dans une explosion près de l’aéroport d’Aden, deuxième ville du Yémen en guerre et siège du gouvernement, a indiqué à l’AFP un responsable de sécurité. «Douze civils ont été tués dans une explosion près de l’aéroport d’Aden», a indiqué cette source, sans être en mesure de préciser l’origine de l’explosion dans l’immédiat. Il a fait état d’un nombre indéterminé de blessés. Sur les lieux, des pompiers tentaient d’éteindre le feu provoqué par la déflagration et des hommes retiraient un cadavre d’une voiture détruite, a constaté un correspondant de l’AFP.

Le 10 octobre, Aden a été frappée par un attentat à la voiture piégée ayant fait six morts. L’attaque visait un convoi de responsables dont le gouverneur d’Aden et un ministre, sortis indemnes. En décembre 2020, des explosions à l’aéroport d’Aden avaient fait 26 morts, lorsque l’avion qui transportait le gouvernement a atterri et que les responsables ont commencé à sortir de l’appareil.