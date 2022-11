Égypte : Collision entre un bus et un camion, 12 morts

Dimanche, «douze personnes ont trouvé la mort et trente autres ont été blessées et transportées dans les hôpitaux voisins», affirme son communiqué. Le parquet a ouvert une enquête pour connaître les causes et les circonstances de l’accident survenu sur la route reliant les villes de Ras Gharib et d’Hourghada, sur la mer Rouge, a rapporté une source judiciaire à l’AFP.