Haïti : Douze personnes tuées par un gang armé

«Les bandits sont revenus dans la zone après en avoir été chassés il y a quelques jours par la police et des membres de la population. Ce matin, nous avons découvert certains cadavres calcinés», a raconté le maire Joseph Jeanson Guillaume.

Pays en crise

En raison du statut de Cabaret comme carrefour routier, les agissements des bandes armées entravent la circulation et le fonctionnement des entreprises, a affirmé le maire. «L’un des plus importants ports du pays, se trouvant dans cette zone, ne peut pas fonctionner depuis plusieurs jours. Nos habitants vivent avec la peur de se faire attaquer», a-t-il souligné.

Haïti est englué depuis des années dans une profonde crise économique, sécuritaire et politique. L’assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021 a profondément aggravé la situation, avec une emprise de plus en plus forte des gangs. La demande au début octobre du gouvernement haïtien d’une «assistance internationale» pour résoudre la crise sécuritaire n’a pas encore été suivie d’effets.