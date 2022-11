Fribourg : Douze véhicules pris dans un carambolage sur l’autoroute

Une collision en chaîne s’est produite lundi sur l’A12 entre Matran et Rossens. On déplore quatre blessés légers.

Pol. cant. FR

Une voiture qui freine sur l’autoroute en raison du trafic, le véhicule arrivant derrière qui ne peut éviter le choc: l’origine de l’accident qui s’est produit lundi vers 17 heures sur l’autoroute A12 est relativement banale. Mais la suite l’est beaucoup moins. En effet, ce ne sont pas moins de douze véhicules au total qui ont été pris dans ce carambolage, qui s’est produit à la hauteur d’Hauterive (FR), entre Matran et Rossens. Quatre personnes, âgées entre 18 et 65, ont été légèrement blessées et devaient aller consulter un médecin ultérieurement.