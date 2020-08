Motocyclisme

Dovizioso va quitter Ducati, Lüthi va mieux

La sensation est parfaite: grand favori du GP d’Autriche MotoGP, l’Italien ne roulera plus pour les «rouge» l’an prochain. Lüthi en troisième ligne.

On retiendra plusieurs choses de ce samedi en Styrie: Maverick Viñales (Yamaha) a signé la pole en MotoGP, sur un terrain qui n’est idéal pour la M1; l’Australien Jack Miller est le meilleur pilote Ducati du jour et Fabio Quartararo (Yamaha) se qualifie encore en première ligne. Mais, surtout, le divorce entre Andrea Dovizioso et l’usine Ducati est désormais consommé: dauphin de Marc Marquez ces trois dernières années, l’Italien ne roulera pas une saison supplémentaire pour le team officiel de Borgo Panigale. On ne sait pas encore à quoi ressemblera son avenir.