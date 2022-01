Beuveries et obsèques royales : Downing Street contraint de s’excuser auprès d’Elizabeth II

Le scandale des réunions alcoolisées en plein confinement oblige le cabinet du Premier ministre britannique à s’excuser auprès d’Elizabeth II. À la même période, la reine enterrait son époux.

Des pots de départ arrosés, en plein confinement et deuil national: Downing Street s’est excusé, vendredi, auprès d’Elizabeth II pour des fêtes organisées alors que la reine s’apprêtait à enterrer son époux, conclusion humiliante d’une semaine de révélations désastreuses pour Boris Johnson.

Une trentaine de fêtards

Jusqu’au petit matin, ce 17 avril 2021, des collaborateurs de Downing Street – sans le P remier ministre – fêtaient le départ de deux membres de l’équipe, selon «The Telegraph», le directeur de la communication James Slack, depuis rédacteur en chef adjoint du tabloïd «The Sun», et un photographe personnel de Boris Johnson.

«Il est profondément regrettable que cela ait eu lieu à une période de deuil national et le 10 , Downing Street , a présenté des excuses au palais», a déclaré un porte-parole de Boris Johnson. À l’époque, les rencontres en intérieur étaient interdites, les Britanniques ne pouvant se retrouver qu’à six au maximum à l’extérieur.

Excuses humiliantes pour BoJo

Ces excuses adressées par la voie officielle sont particulièrement humiliantes pour le dirigeant conservateur, désormais ouvertement critiqué dans sa majorité et confronté à sa pire crise depuis son arrivée au pouvoir. James Slack a aussi présenté des excuses «sans réserve pour la colère et la peine occasionnées». Boris Johnson, 57 ans, n’était pas présent et se trouvait, selon un porte-parole cité par le «Telegraph», à Chequers, résidence de campagne des chefs de gouvernement britannique.