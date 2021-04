Unia avait tiré la sonnette d’alarme en février dernier avec la publication d’un rapport nommé « Le système DPD ». Dans celui-ci, le syndicat dénonçait les mauvaises conditions de travail qui régneraient au sein de l’entreprise de livraison de colis DPD en Suisse. Il avait notamment fait état de retenues de salaires abusives, d’heures supplémentaires non payées et de très longues journées de travail allant de 12h à 14h.

Ce jeudi, le syndicat a poussé son offensive un peu plus loin en publiant une lettre ouverte adressée au CEO de DPD Suisse, Tilmann Schultze. La missive a été signée par une centaine de personnalités suisses, dont l’humoriste Thomas Wiesel, le conseiller national Daniel Brélaz ou encore le patron du Paléo Festival Daniel Rossellat. Elle demande du respect pour les coursiers et les coursières. Selon les signataires, le personnel est «exploité sans vergogne». «Le travail gratuit et les retenues sur salaire illégales sont de toute évidence monnaie courante. Et si les employé-e-s s'organisent, ils sont menacés d'une répression sévère. Ce sont des conditions indignes!»