Livraisons en Suisse : DPD: Unia dénonce des conditions de travail «scandaleuses»

Les chauffeurs de l’entreprise de livraison de colis sont au bénéfice de conditions de travail misérables. Ils demandent des négociations avec l’aide du syndicat.

Roman Künzler, responsable Logistique et Transports d’Unia devant la presse mardi.

Des journées de 12 à 14 heures, des heures supplémentaires non payées, le stress, et du travail sous surveillance non autorisée. Telles seraient quelques-unes des conditions de travail des salariés de l’entreprise de livraison de colis DPD en Suisse, selon un communiqué d’Unia mardi. Le syndicat a dressé ce constat dans le rapport « Le système DPD », rédigé après des centaines d’entretiens avec les chauffeurs ces derniers mois.