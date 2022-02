Dr. Dre explose sur Spotify après le Super Bowl

Streaming : Dr. Dre très écouté sur Spotify après le Super Bowl

Les morceaux de la légende du hip-hop sont plébiscités sur la plateforme de streaming depuis le show de la mi-temps du Super Bowl.

Le 56e Super Bowl, remporté par les Rams , a été marqué par un spectacle de mi-temps incroyable. Les légendes du hip-hop et du r’n’b Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar, 50 Cent et Mary J. Blige ont fait le show durant 14 minutes dans le SoFi Stadium à Los Angeles, en Californie.

Le 15 février 2022, deux jours après l’événement, Spotify a livré quelques chiffres sur la hausse du nombre de streaming des artistes. Depuis le show, les écoutes de tous les titres du maître de cérémonie Dr. Dre ont augmenté en moyenne de 185%. Les singles «The Next Episode» et «Still DRE», interprétés dans le stade, ont bondi respectivement de 270% et 245%.