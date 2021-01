Londres : Dr. Martens veut faire une entrée en Bourse fracassante avec ses gros souliers

La célèbre marque britannique de chaussures souhaite faire ses débuts sur le marché londonien après plus de 60 ans d’existence, pour ce qui serait l’une des premières grosses entrées en Bourse de 2021.

«L’annonce de notre intention de rentrer en Bourse reflète les grands accomplissements réalisés par l’équipe et la marque de Dr Martens ces sept dernières années. Mais le potentiel de croissance à l’échelle mondiale dans le futur est encore plus important», a déclaré le patron, Kenny Wilson.

Priorité à l’e-commerce

Dr Martens a «investi massivement» dans la vente par internet. La marque vend en moyenne 11 millions de paires de chaussures par an et a remarquablement résisté aux turbulences économiques liées à la pandémie: le groupe a réalisé des ventes d’environ 382 millions de francs entre avril et septembre 2020, en hausse de 18% par rapport à la même période un an plus tôt.