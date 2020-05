Foot US

Drafté, un joueur boucle au nez de ses dirigeants

Jon Runyan Jr. a manqué une occasion de faire une bonne impression à ses nouveaux employeurs, les Green Bay Packers.

Le week-end dernier, la traditionnelle draft de la NFL a eu lieu. Et Green Bay a sélectionné Jon Runyan Jr. en 192e position. Quelques minutes avant l'annonce du choix des Packers, les dirigeants voulaient féliciter leur nouveau joueur en lui passant un coup de fil.

Problème? Ce dernier était en discussions SMS avec son agent. Au moment de l'appel, l'ancien joueur de l'Université du Michigan a purement et simplement refusé l'appel. «Je n'avais aucune idée de qui cela pouvait bien être, a-t-il ensuite relaté à ESPN. J'ai rappelé, mais personne n'a répondu.» De quoi le faire paniquer.

Par chance, les Packers ont retenté leur chance plus tard et ont pu féliciter de vive voix Jon Runyan Jr. Nul doute que ce dernier sera plus attentif la prochaine fois lorsqu'un numéro inconnu l'appellera.