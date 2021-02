Europe : Draghi obtient la confiance du Sénat et veut «reconstruire» l’Italie

Le nouveau chef du gouvernement italien Mario Draghi a remporté mercredi soir le vote de confiance du Sénat sur un programme de reconstruction du pays frappé par la crise sanitaire et économique, promettant de «combattre la pandémie par tous les moyens».

En présentant son programme dans la matinée, Mario Draghi a appelé à «reconstruire» le pays frappé de plein fouet par la crise sanitaire et économique, promettant de «combattre la pandémie par tous les moyens». «Comme les gouvernements de l’immédiat après-guerre, nous avons la responsabilité de lancer une Nouvelle Reconstruction», a-t-il affirmé. «C’est cela notre mission en tant qu’Italiens: laisser un pays meilleur et plus juste à nos enfants et petits-enfants», a-t-il ajouté