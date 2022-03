Hockey sur glace - Dragons contre Lions, un duel qui promet des étincelles

Cette saison, Gernat et les Vaudois ont connu trois succès pour deux revers contre DiDomenico et les Fribourgeois.

Fribourg-Gottéron contre Lausanne: il n’y a décidément pas de meilleure affiche pour activer le «mode play-off». Un derby romand au meilleur des sept manches qui sera celui des émotions entre deux clubs largement soutenus par des fans passionnés qui rêvent d’une chose: décrocher ce titre de champion de Suisse qui échappe à la Romandie depuis les sacres du HC La Chaux-de-Fonds (1973) et du HC Bienne (1983). «Il y aura des patinoires pleines et beaucoup d’émotions. Le jeu sera certainement très physique», prédit le coach John Fust, qui a guidé le LHC au 7e rang à l’issue de la saison régulière.

Les Vaudois, qui se sont ensuite défaits d’Ambri en trois manches en préplay-off , sont dans une dynamique positive. «Le plus dur est sans doute derrière nous et nous pouvons aborder les play-off sans trop de pression sur les épaules», explique John Fust. Le principal atout des Lions? Jiri Sekac est dans une forme étincelante. L’attaquant tchèque a notamment obtenu cinq points (dont quatre buts) lors des trois matches contre Ambri. Dans les buts, Luca Boltshauser, qui s’est emparé du poste de numéro un au détriment de Tobias Stephan, tient aussi la grande forme.

Des Dragons sous pression

En face, Fribourg part favori mais sera sous pression. L’équipe de Christian Dubé, 2e de la saison régulière, n’a plus passé un tour de play-off depuis 2014. Avec l’arrivée à l’intersaison du capitaine de l’équipe de Suisse Raphaël Diaz (champion avec Zoug en 2021), la présence du gardien Reto Berra devant les filets, des étrangers compétitifs et un excellent noyau de joueurs suisses, les attentes sont élevées. Le titre de champion est un objectif avoué pour Gottéron.

Sauf que les Dragons ont perdu leurs six derniers matches de championnat. L’entraîneur Christian Dubé balaie les doutes. «L’équipe est en confiance et prête à relever le défi. Nous avons été l’une des deux meilleures formations de la saison et nous ne sommes pas arrivés si haut par hasard. Nous savons ce dont nous sommes capables. Il s’agit désormais de gérer la pression des play-off, mais celle-ci n’est pas seulement sur nos épaules: Lausanne a aussi quelque chose à perdre. Ne me dites pas qu’ils ne jouent pas pour le titre eux aussi!»