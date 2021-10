Canada : Drake a menacé de quitter «Degrassi» à cause d’une chaise roulante

Le rappeur estimait que le fait que son personnage était en fauteuil roulant donnait une image trop sensible de lui.

Si Drake, qui a collaboré avec le producteur zurichois Oz, est aujourd’hui connu en tant que rappeur, sa carrière a commencé sur le petit écran au début des années 2000. C’est en 2001 plus précisément que le Canadien, aujourd’hui âgé de 34 ans et en bisbille avec Kanye West, a décroché le rôle qui l’a rendu célèbre: celui de Jimmy Brooks dans la série «Degrassi: La Nouvelle Génération». Et s’il y est resté durant sept saisons, il a bien failli claquer la porte plus tôt, fâché de voir son personnage cloué dans un fauteuil roulant après s’être fait tirer dessus.

Dans une interview accordée au site avclub.com, l’un des scénaristes du feuilleton a raconté que l’équipe avait reçu une lettre d’un cabinet d’avocats situé à Toronto, dans laquelle il était écrit que si le personnage de Jimmy ne quittait pas son fauteuil, Aubrey Graham – le vrai nom de Drake – ne reviendrait pas dans la série pour la saison 6, diffusée entre 2006 et 2007. Quand James Hurst avait évoqué ce courrier avec le jeune homme, ce dernier lui avait confié que ses potes rappeurs lui disaient que la chaise roulante le faisait paraître sensible. «Je lui ai répondu: «Bien, tu pourras dire à tes amis que tu t’es fait tirer dessus. Tu ne peux pas paraître plus dur», s’est souvenu le scénariste.

Et l’argument a fait mouche. «Il s’est immédiatement déballonné. Je lui ai dit qu’il y avait sûrement un gamin en fauteuil roulant quelque part que tout le monde ignorait, qui ne se sentait pas représenté à la télévision et qu’il fallait qu’il le représente, lui, le mec le plus cool de la série», a ajouté James Hurst. Finalement, Drake est resté dans «Degrassi: La Nouvelle Génération» jusqu’en 2008, apparaissant dans 100 épisodes.