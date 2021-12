Musique : Drake demande le retrait de ses deux nominations aux Grammy Awards

Le rappeur canadien, qui s’est plusieurs fois pris le bec avec l’Académie du disque, ne figure plus parmi les nominés des Grammy Awards.

La superstar canadienne du rap Drake a prié les organisateurs de retirer ses deux nominations pour les Grammy Awards et l’Académie du disque a accédé à sa demande, a appris lundi l’AFP de sources proches des protagonistes.

Drake a beau avoir été sélectionné dans les candidats en lice pour deux prix de la catégorie «rap», son album à succès «Certified Lover Boy» a été royalement ignoré dans les catégories généralistes, de loin les plus en vue, lors des nominations le mois dernier. L’artiste s’est à de multiples reprises pris le bec par le passé avec l’Académie du disque, qu’il accuse de le snober.

Aucune explication n’a été donnée par l’entourage de Drake au sujet de sa demande de retrait des nominations. Une source proche de l’artiste a indiqué que cette décision avait été prise d’un commun accord par Drake et son équipe et que les organisateurs des Grammy Awards avaient accepté. Une source de l’Académie du disque a confirmé ces détails à l’AFP et les nominations de Drake avaient disparu de la liste figurant sur le site officiel des Grammy Awards.